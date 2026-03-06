Нам потрібно додати більше дисципліни: Оржаховська – про матч збірної України проти Литви у відборі на Євро-2026

Гравчиня жіночої збірної України з гандболу Анастасія Оржаховська прокоментувала першу перемогу команди у кваліфікації чемпіонату Європи 2026 року над Литвою.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Оржаховська виділила характер українського колективу, боротьбу до останніх секунд та дисципліновані командні дії в атаці й захисті.

"У грі сподобався перш за все характер команди. Команда боролася до останніх секунд. Ми не здалися і це головне, навіть коли було непросто. Також були у нас хороші моменти в грі, в атаці та в захисті. В ці моменти ми діяли командно, дисципліновано. Головне ж, що в команді є підтримка одна одної".

Хоча за словами спортсменки, команді бракувало стабільності через емоції та напруження гри.

"Були моменти, коли нам трохи бракувало стабільності. Думаю, це пов'язано з емоціями й напруженням гри. Матч був дуже принциповий. Інколи поспішали в атаці, припускалися помилок, які давали суперницям просто шанс повернутися в гру. Але найважливіше те, що навіть у складні моменти команда не зламалася і змогла довести матч до перемоги".

Водночас вона наголосила на необхідності додати дисципліни в майбутніх зустрічах.

"Нам потрібно додати більше дисципліни в грі. У нас було дуже багато дитячих помилок. На "пасиві" ми втратили багато м'ячів, адже не могли знайти моменти. Важливо краще реалізовувати свої моменти і зберігати концентрацію упродовж усього матчу. Якщо ми будемо дійсно грати дисципліновано і тримати свій темп, то зможемо показати ще кращу гру".

Нагадаємо, у третьому турі відбору збірна України обіграла Литву з рахунком 30:29, при цьому Анастасія Оржаховська та Любов Росоха закинули по 6 м'ячів.

Цей матч став для України третім у відборі на Євро-2026 з гандболу. У двох попередніх поєдинках українки поступилися Швеції (25:33) та Сербії (23:34).

Другий березневий матч України проти Литви у відборі на жіночий чемпіонат Європи-2026 з гандболу відбудеться в неділю, 8 березня. Гра розпочнеться о 15:10 за київським часом.