Збірна України зазнала поразки від Сербії у 2 турі відбору на ЧЄ-2026

Жіноча збірна України з гандболу зазнала другої поразки у відборі на чемпіонат Європи-2026.

У другому турі "синьо-жовті" з рахунком 23:34 поступилися команді Сербії.

У першому таймі українки програли з різницею 5 м'ячів, а в другому зіграли ще гірше, програвши з різницею у 6 голів.

Чемпіонат Європи-2026 з гандболу

Кваліфікація, 2-й тур

Україна – Сербія 23:34 (12:17, 11:17)

Нагадаємо, у 1-му турі Україна зазнала поразки від Швеції.

Standings provided by Sofascore

Жіноча збірна України 12 разів кваліфікувалася до фінальної частини Євро, найкращий результат команди – срібло у 2000-му році на турнірі в Румунії. Українки брали участь в усіх Євро з 1994 по 2014 роки, далі не квалфікувалась на 4 турніри поспіль, перед тим як пробитися на Євро-2024 (23 місце).

Раніше стало відомо, що чоловіча збірна України в межах підготовки до чемпіонату Європи–2026 з гандболу візьме участь у Кубку Карпат, який з 31 жовтня до 2 листопада проходитиме у румунському міста Бая–Мера.