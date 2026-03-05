Україна здобула першу перемогу у відборі на жіноче Євро-2026, здолавши Литву

Жіноча збірна України з гандболу здобула першу перемогу у відборі на Євро-2026, обігравши у 3 турі команду Литви.

Поєдинок завершився з рахунком 30:29 на користь "синьо-жовтих".

Після першого тайму підопічні Богдана Панченка поступалися суперницям з рахунком 15:16. Проте у другому таймі українки зуміли переломити хід зустрічі вирвавши перемогу.

Варто відзначити надійну гру воротарки "синьо-жовтих" Марії Гладун, яка зробила 10 сейвів після кидків литовських гравчинь.

Найрезультативнішими гравчинями у складі збірної України стали Анастасія Оржаховська та Любов Росоха, які закинули по 6 м'ячів.

Кваліфікація на жіноче Євро-2026 з гандболу

3 тур, 5 березня

Україна – Литва 30:29 (15:16, 15:13)

У турнірній таблиці групи 4 збірна України посідає третє місце, маючи в активі 2 очка.

Турнірна таблиця

Цей матч став для України третім у відборі на Євро-2026 з гандболу. У двох попередніх поєдинках українки поступилися Швеції (25:33) та Сербії (23:34).

Другий березневий матч України проти Литви у відборі на жіночий чемпіонат Європи-2026 з гандболу відбудеться в неділю, 8 березня. Гра розпочнеться о 15:10 за київським часом.