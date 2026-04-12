Усі розділи
Чемпіон Гандбол

Сербія – Україна: де дивитися вирішальний матч відбору на жіночий Євро-2026

Сергій Шаховець — 12 квітня 2026, 15:30
Сербія – Україна: де дивитися вирішальний матч відбору на жіночий Євро-2026
Жіноча збірна України з гандболу
Федерація гандболу України

Жіноча збірна України з гандболу 12 квітня зіграє заключний матч відбірного турніру до чемпіонату Європи проти команди Сербії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Поєдинок відбудеться у сербському місті Нові-Сад на майданчику "Sportska hala Slana Bara".

Матч проти Сербії матиме вирішальне значення для України у боротьбі за путівку на Євро-2026. Наразі "синьо-жовті" гарантували собі третє місце в групі. Українки можуть вийти на чемпіонат Європи, якщо опиняться серед чотирьох найкращих збірних, що посядуть треті місця.

За іншим сценарієм нашій команді необхідно перемагати Сербію з різницею у 12 м'ячів, щоб фінішувати у топ-2 групи.

Матч Сербії – України транслюватиме телеканал Суспільне Спорт. 

Нагадаємо, що перший матч суперниць у жовтні 2025 року завершився перемогою сербських гандболісток.

Раніше повідомлялося, що у 5-му турі Україна поступилася Швеції 23:34.

Жіноча збірна України з гандболу Євро-2026

Жіноча збірна України з гандболу

