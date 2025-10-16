Жіноча збірна України програла Швеції у 1-му турі відбору на ЧЄ-2026

У четвер, 16 жовтня, жіноча збірна України з гандболу стартувала у кваліфікації на чемпіонат Європи.

У першому матчі українки на виїзді з рахунком 25:33 поступилися Швеції.

"Синьо-жовті" з різницею в 5 м'ячів програли у першому таймі. У другому наша команда непогано розпочала, скоротивши відрив, однак тривало це недовго. Шведки відновили паритет, а надалі почали тільки нарощувати перевагу, здобувши у підсумку переконливу перемогу.

Вже 19 жовтня збірна України у формально домашньому матчі в словацькому Михайлівці у 2-му турі відбірного турніру прийматиме Сербію, початок о 19:00.

Чемпіонат Європи-2026 з гандболу

Кваліфікація, 1-й тур

Швеція – Україна 33:25 (16:11, 17:14)

Жіноча збірна України 12 разів кваліфікувалася до фінальної частини Євро, найкращий результат команди – срібло у 2000-му році на турнірі в Румунії. Українки брали участь в усіх Євро з 1994 по 2014 роки, далі не квалфікувалась на 4 турніри поспіль, перед тим як пробитися на Євро-2024 (23 місце).

Раніше стало відомо, що чоловіча збірна України в межах підготовки до чемпіонату Європи–2026 з гандболу візьме участь у Кубку Карпат, який з 31 жовтня до 2 листопада проходитиме у румунському міста Бая–Мера.