Збірна України попри поразку від Сербії вийшла на ЧЄ-2026
Жіноча збірна України з гандболу зіграла заключний матч відбірного турніру до чемпіонату Європи, в якому поступилась Сербії.
Зустріч завершилась з рахунком 23:34.
Найрезультативнішою гравчинею національної команди стала центральна захисниця Тамара Смбатян, в активі якої п'ять голів.
ЧЄ-2026 (жінки), відбір
6 тур, 12 квітня
Сербія – Україна 30:21 (14:8)
Попри поразку Україна стала однією з чотирьох найкращих збірних, що посіли треті місця в групах та вийшла на Євро-2026. Конкурентки "синьо-жовтих" не змогли покращити свої позиції, оскільки зазнали поразок у своїх матчах.
Чемпіонат Європи відбудеться з 3-20 грудня в Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії та Туреччині.
Жеребкування команд Євро пройде у четвер 16 квітня о 19:00 за київським часом.
Збірна України в 13-й раз у своїй історії виступить на чемпіонаті Європи. Найкращий результат команди – срібні медалі Євро-2000.
Нагадаємо, що перший матч суперниць у жовтні 2025 року завершився перемогою сербських гандболісток.
Раніше повідомлялося, що у 5-му турі Україна поступилася Швеції 23:34.