Збірна України попри поразку від Сербії вийшла на ЧЄ-2026

Жіноча збірна України з гандболу зіграла заключний матч відбірного турніру до чемпіонату Європи, в якому поступилась Сербії.

Зустріч завершилась з рахунком 23:34.

Найрезультативнішою гравчинею національної команди стала центральна захисниця Тамара Смбатян, в активі якої п'ять голів.

ЧЄ-2026 (жінки), відбір

6 тур, 12 квітня

Сербія – Україна 30:21 (14:8)

Попри поразку Україна стала однією з чотирьох найкращих збірних, що посіли треті місця в групах та вийшла на Євро-2026. Конкурентки "синьо-жовтих" не змогли покращити свої позиції, оскільки зазнали поразок у своїх матчах.

Чемпіонат Європи відбудеться з 3-20 грудня в Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії та Туреччині.

Жеребкування команд Євро пройде у четвер 16 квітня о 19:00 за київським часом.

Збірна України в 13-й раз у своїй історії виступить на чемпіонаті Європи. Найкращий результат команди – срібні медалі Євро-2000.

Нагадаємо, що перший матч суперниць у жовтні 2025 року завершився перемогою сербських гандболісток.

Раніше повідомлялося, що у 5-му турі Україна поступилася Швеції 23:34.