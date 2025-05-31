Посів останнє місце: лідер збірної України невдало виступив у фіналі чемпіонату Європи

Український гімнаст Олег Верняєв невдало виступив у фіналі чемпіонату Європи-2025 зі спортивної гімнастики на паралельних брусах.

Під час свого виступу він не зміг втриматись на снаряді та припустився помилки. У підсумку Верняєв набрав 11.500, зайнявши останнє, 8-ме місце.

Перемогу ж здобув представник Німеччини Нільс Дункель, а його земляк Тімо Едер виборов бронзу. Срібним призером став Іан Раубаль зі Швейцарії.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики



Паралельні бруси

1. Нільс Дункель (Німеччина) – 13.900

2. Іан Раубаль (Швейцарія) – 13.766

3. Тімо Едер (Німеччина) – 13.700

...8. Олег Верняєв (Україна) — 11.500

Першу та у підсумку єдину медаль на першості для України здобув Назар Чепурний, який став бронзовим призером в опорному стрибку.

Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.