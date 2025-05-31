Посів останнє місце: лідер збірної України невдало виступив у фіналі чемпіонату Європи
Український гімнаст Олег Верняєв невдало виступив у фіналі чемпіонату Європи-2025 зі спортивної гімнастики на паралельних брусах.
Під час свого виступу він не зміг втриматись на снаряді та припустився помилки. У підсумку Верняєв набрав 11.500, зайнявши останнє, 8-ме місце.
Перемогу ж здобув представник Німеччини Нільс Дункель, а його земляк Тімо Едер виборов бронзу. Срібним призером став Іан Раубаль зі Швейцарії.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики
Паралельні бруси
1. Нільс Дункель (Німеччина) – 13.900
2. Іан Раубаль (Швейцарія) – 13.766
3. Тімо Едер (Німеччина) – 13.700
...8. Олег Верняєв (Україна) — 11.500
Першу та у підсумку єдину медаль на першості для України здобув Назар Чепурний, який став бронзовим призером в опорному стрибку.
Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.
Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".
Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.