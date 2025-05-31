🥉Перша медаль України після скандалу: Чепурний здобув бронзу на чемпіонаті Європи

Український гімнаст Назар Чепурний здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

Спортсмен посів третє місце із результатом 14,583 бала та завоював першу медаль для України на цьому турнірі.

Виграв змагання представник Вірменії Артур Давтян, а срібну нагороду завоював британець Джейк Джерман.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Опорний стрибок

Артур Давтян (Вірменія) – 14,799 Джейк Джерман (Велика Британія) – 14,733 Назар Чепурний (Україна) – 14,583

Зазначимо, що Чепурний вже вдруге поспіль здобуває бронзу в опорному стрибку на чемпіонаті Європи. Цього року він також міг здобути медаль у вільних вправах, проте фінішував 4-м.

Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.