🥉Перша медаль України після скандалу: Чепурний здобув бронзу на чемпіонаті Європи
Український гімнаст Назар Чепурний здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.
Спортсмен посів третє місце із результатом 14,583 бала та завоював першу медаль для України на цьому турнірі.
Виграв змагання представник Вірменії Артур Давтян, а срібну нагороду завоював британець Джейк Джерман.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики
Опорний стрибок
- Артур Давтян (Вірменія) – 14,799
- Джейк Джерман (Велика Британія) – 14,733
- Назар Чепурний (Україна) – 14,583
Зазначимо, що Чепурний вже вдруге поспіль здобуває бронзу в опорному стрибку на чемпіонаті Європи. Цього року він також міг здобути медаль у вільних вправах, проте фінішував 4-м.
Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.
Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".
Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.