На жаль, дива не сталося: Верняєв – про невдалий виступ на ЧЄ-2025

Український гімнаст Олег Верняєв прокоментував свій виступ на чемпіонаті Європи, де він зайняв останнє місце у вправах на паралельних брусах.

Допис він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Ну що, Європа-2025 завершилася. На жаль, дива не сталося – не вдалося здобути медаль. Більш детально про чемпіонат, можливо, розповім пізніше.

Дуже дякую вам за підтримку. Усі знають, як зараз непросто в чоловічій спортивній гімнастиці, але ми не здаємося і продовжуємо працювати далі", – написав Верняєв.

Першу та у підсумку єдину медаль на першості для України здобув Назар Чепурний, який став бронзовим призером в опорному стрибку.

Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.