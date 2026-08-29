Верняєв – про тренування в Україні під час війни: Тут створені комфортні умови

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів про умови для підготовки спортсменів в Україні під час повномасштабної війни.

Відповідний допис 32-річний спортсмен опублікував у Фейсбуці.

За словами гімнаста, він протягом багатьох років тренується на олімпійській базі "Конча-Заспа" та вважає, що там створені необхідні умови для підготовки спортсменів збірних команд України.

"Для мене особисто надзвичайно важливо, що в Україні є місце, де цей тренувальний процес може повноцінно тривати. Я тренуюся на олімпійській базі "Конча-Заспа" вже, навіть, не пам'ятаю скільки років, і можу говорити про те, що бачу та відчуваю особисто. Тут створені комфортні умови для щоденних тренувань спортсменів збірних команд України, є можливості для відновлення та реабілітації, а найголовніше – є все необхідне, щоб системно готуватися до найважливіших стартів", – написав Верняєв.

Гімнаст також зазначив, що навіть під час блекаутів та перебоїв з електропостачанням у Києві спортсмени мали можливість продовжувати тренування.

"Для професійного спортсмена, у якого підготовка не може просто зупинитися на декілька днів або тижнів, це має величезне значення. За цим стоїть щоденна робота великої команди. Людей, які роблять усе можливе, щоб спортсмени могли думати насамперед про тренування та результат. Для мене особисто дуже важливо мати можливість готуватися вдома – в Україні, поруч зі своєю командою", – додав олімпійський чемпіон.

Заява Верняєва з'явилася на тлі дискусії щодо умов підготовки українських гімнастів. Раніше Назар Чепурний розповів, чому вирішив готуватися до чемпіонату Європи-2026 у Німеччині, а не в Україні. Спортсмен також заявив про відсутність належної допомоги з боку Міністерства молоді та спорту і Федерації гімнастики України.

Водночас пресслужба Міністерства молоді та спорту України в коментарі "Чемпіону" заявила, що інформація Чепурного не відповідає дійсності.