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Ніби головою об стінку: Верняєв розповів, що тренер не хотів відпускати його на Кубок світового виклику

Олексій Мурзак — 24 вересня 2026, 23:50
Ніби головою об стінку: Верняєв розповів, що тренер не хотів відпускати його на Кубок світового виклику
Олег Верняєв
Getty Images

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів, що головний тренер збірної України Євгеній Козін був проти його виступу на етапі Кубку світового виклику в Угорщині.

Про це спортсмен сказав в інтерв'ю Суспільне Спорт.

За словами Верняєва, тренер підтвердив, що бачить його у складі команди на чемпіонаті світу, але відмовив у проханні виступити на Кубку світового виклику.

"Це нонсенс: коли розмовляю з головним тренером і питаю: "Ви мене бачите в команді на чемпіонат світу?" Він каже: "Так". Я кажу: "То дайте мені виступити". Він: "Ні". Питаю: "Чому?", а у відповідь: "Це моє рішення". Ніби головою об стінку бився", – розповів гімнаст.

Верняєв зазначив, що отримати можливість поїхати на турнір йому допомогли президентка федерації Ірина Дерюгіна та міністр молоді і спорту Матвій Бідний.

В Угорщині спортсмен здобув два "срібла" — у вправах на кільцях і паралельних брусах. Наступний старт українця запланований на 26–27 вересня в Парижі, після чого він готуватиметься до чемпіонату світу.

Спортивна гімнастика Олег Верняєв

Олег Верняєв

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