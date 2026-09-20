Бутрімас і Верняєв здобули три нагороди на Кубку світового виклику в Угорщині

Український гімнаст Олег Верняєв здобув дві срібні нагороди на Кубку світового виклику, який відбувся в угорському Сомбатгеї.

У фіналі вправ на паралельних брусах Верняєв отримав 13,433 бала та поступився лише болгарину Йордану Александрову, який набрав 13,633 бала. Третє місце посів Квентін Бранденбургер із Люксембургу – 13,366.

У кваліфікації українець показав найкращий результат серед усіх учасників – 14,033 бала. Ще один представник України Стасіс Бутрімас у фіналі став сьомим із результатом 11,900 бала.

Другу срібну нагороду Верняєв виборов у вправах на кільцях, набравши 13,233 бала. Перемогу в цій дисципліні здобув Бутрімас – 13,633. Таким чином, українські гімнасти оформили переможний дубль. Третім став фін Еліас Коскі – 13,166.

Кубок світового виклику зі спортивної гімнастики

Паралельні бруси. Фінал

Йордан Александров (Болгарія) – 13,633 Олег Верняєв (Україна) – 13,433 Квентін Бранденбургер (Люксембург) – 13,366 Лукас Бітенкурт (Бразилія) – 13,000 Еміль Ахмеджанов (Казахстан) – 12,800 Марк Надь (Угорщина) – 12,766 Стасіс Бутрімас (Україна) – 11,900 Кіано Схеперс (Бельгія) – 8,966

Кільця. Призова трійка

Стасіс Бутрімас (Україна) – 13,633 Олег Верняєв (Україна) – 13,233 Еліас Коскі (Фінляндія) – 13,166

Напередодні було оголошено склад збірної України на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики.