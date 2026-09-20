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Бутрімас і Верняєв здобули три нагороди на Кубку світового виклику в Угорщині

Олексій Мурзак — 20 вересня 2026, 21:52
Бутрімас і Верняєв здобули три нагороди на Кубку світового виклику в Угорщині
Олег Верняєв
Getty Images

Український гімнаст Олег Верняєв здобув дві срібні нагороди на Кубку світового виклику, який відбувся в угорському Сомбатгеї.

У фіналі вправ на паралельних брусах Верняєв отримав 13,433 бала та поступився лише болгарину Йордану Александрову, який набрав 13,633 бала. Третє місце посів Квентін Бранденбургер із Люксембургу – 13,366.

У кваліфікації українець показав найкращий результат серед усіх учасників – 14,033 бала. Ще один представник України Стасіс Бутрімас у фіналі став сьомим із результатом 11,900 бала.

Другу срібну нагороду Верняєв виборов у вправах на кільцях, набравши 13,233 бала. Перемогу в цій дисципліні здобув Бутрімас – 13,633. Таким чином, українські гімнасти оформили переможний дубль. Третім став фін Еліас Коскі – 13,166.

Кубок світового виклику зі спортивної гімнастики

Паралельні бруси. Фінал

  1. Йордан Александров (Болгарія) – 13,633
  2. Олег Верняєв (Україна) – 13,433
  3. Квентін Бранденбургер (Люксембург) – 13,366
  4. Лукас Бітенкурт (Бразилія) – 13,000
  5. Еміль Ахмеджанов (Казахстан) – 12,800
  6. Марк Надь (Угорщина) – 12,766
  7. Стасіс Бутрімас (Україна) – 11,900
  8. Кіано Схеперс (Бельгія) – 8,966

Кільця. Призова трійка

  1. Стасіс Бутрімас (Україна) – 13,633
  2. Олег Верняєв (Україна) – 13,233
  3. Еліас Коскі (Фінляндія) – 13,166

Напередодні було оголошено склад збірної України на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики.

Спортивна гімнастика Олег Верняєв

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