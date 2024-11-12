Верняєв: Більше не можу мовчати. Постійні перешкоди, палки в колеса

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв заявив, що віцепрезидентка Української федерації спортивної гімнастики Стелла Захарова постійно заважає йому та шкодить розвитку спорту.

Верняєв написав великий пост на тему корупції у федерації.

"Я більше не можу мовчати.

Я в Збірній України з 2010 року, і за весь цей час не пам’ятаю більш корумпованого та жахливого віцепрезидента федерації, ніж зараз. Постійні перешкоди, палки в колеса, допомогу блокують, ініціативи гальмують.

Чемпіонат України за 6,6 мільйонів для приблизно 50 спортсменів, при цьому без участі олімпійців, це типу нормально. А коли ЗМІ починають ставити запитання, куди пішли гроші, виявляється, винен я, ніби купив ЗМІ.

Влаштовувати на роботу "примар", які жодного дня не були на місці, – це в порядку речей. А якщо старший тренер ставить запитання, хто це, йому одразу кажуть мовчати. Іноді здається, що скоро в збірній потрібно буде просити дозвіл навіть просто дихати.

Будучи олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу та семиразовим чемпіоном Європи, я повинен просити майже на колінах дозвіл на виїзд на змагання з тренером у віцепрезидента федерації. І навіть коли пояснюю, що мій тренер – це головний тренер збірної України, і що я готовий їхати з іншим тренером, який зможе допомогти, мені відмовляють. Дозволяють виїзд тільки з особистим тренером, чудово знаючи, що я не буду цього робити, бо розумію, що він має залишатися і працювати зі збірною.

І це при тому, що та сама людина у всіх соціальних мережах заявляє, що саме зараз усе робиться для розвитку спорту, і що в збірній усе буде правильно. Чесно, боляче і смішно це читати. Але поки не розумію, як боротися з цим, і як зупинити цей хаос. Бо якщо все так і залишиться, гімнастика стане просто спортом для здоров’я, а не спортом, який приносить Україні олімпійські медалі.

P. S.: Забув додати, це ж особиста неприязнь до мене і до конкретного тренера. Йому навіть принципово не підписали стипендію, як тренеру, за медаль у його спортсмена, яку він здобув на Чемпіонаті Європи.

P.S.S.: А друге, що хочеться спитати: де той тренер, якого так завзято влаштовувала вона на старшого тренера жіночої збірної? Давно не бачив його в залі, може він кудись поїхав? Так, ви правильно здогадалися, він не повернеться.

В нашій країні війна, гинуть люди.

А я тут з цим. Вибачте", – написав Верняєв.