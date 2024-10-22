Організацією чемпіонату України займалась маловідома фірма з 23-річною директоркою за 6 млн гривень – розслідування

Міністерство молоді та спорту України через підпорядковану державну установу "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" заплатило понад 6,6 млн гривень за організацію чемпіонату України зі спортивної гімнастики.

Про це повідомляє Tribuna.com у розслідуванні спільно з незалежним антикорупційним центром NGL.media.

Гроші отримала 23-річна Валерія Гуторка, яка є власницею раніше нікому невідомої компанії "Київ медіа продакшн". Саме ця фірма стала постачальником послуг для спортивних змагань, які стали найдорожчими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед тих, що фінансувалися з державного бюджету. Організаторкою змагань була олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу Стелла Захарова.

Загальний кошторис чемпіонату України склав 8,5 млн гривень, з яких 6,6 отримала компанія "Київ медіа продакшн". "Укрспортзабезпечення" уклало з цією фірмою вісім угод. П'ять з них були опубліковані через систему публічних закупівель Prozorro, ще три угоди на суму менше ніж 50 тисяч гривень "Укрспортзабезпечення" надало у відповідь на журналістський запит.

Усі угоди були укладені без конкурсу, оскільки для проведення змагань, що включені до календарного плану спортивних заходів, дозволено підписувати прямі договори. Фірма Валерії Гуторки, яка була заснована наприкінці 2021 року отримала приблизно 6,65 млн гривень, хоча ці замовлення стали першими для неї.

Гуторка наразі вже не проживає в Україні, а на запит журналістів відмовилася говорити про угоди з "Укрспортзабезпеченням":

"Я вже передала інформацію, зараз людина повинна вам від мене зателефонувати", – запевнила Валерія.

"Київ медіа продакшн", як стверджується в актах наданих послуг, надала в оренду обладнання для суддів, відео- та аудіоапаратуру, перевозила та монтувала гімнастичне обладнання та інше. Найцікавішим з цього стала ситуація з планшетами. За контрактом серед обладнання були передбачені ноутбуки, планшети, відеопроєктори з екранами та сервер.

Дев'ять опитаних журналістами суддів розповіли, що не пам'ятають ніяких планшетів, хоча в угоді було передбачено відразу 30 штук. Також у договорі вказана оренда 10 ноутбуків моделі Toshiba Satellite A200, яку знали з продажу ще в на початку 2010-х, водночас на змаганнях використовувались ноутбуки DELL.

Провідна тренерка штатної команди національної збірної зі спортивної гімнастики Оксана Слюсарчук стверджувала, що переговори вела саме Стелла Захарова, однак олімпійська чемпіонка звинуватила журналістів у провокації:

"Я на ці питання відповідати не буду. Можете запитати мене про чемпіонат України, в якому я як організатор брала участь. А в цих питаннях про підрядника я нічого не знаю, тому звиняйте".

Захарова також була головною суддею чемпіонату – але і про це говорити чітко не захотіла.

"Я можу як суддя організовувати, і в нас це практикується. В нас є якісь люди, які відповідали за суддівський корпус. Якщо ж ви хочете провокацію... Я не хочу розмовляти на провокаційні питання. Ще раз повторюю, якщо ви хочете, щоб я вам відповіла як спортсменка за цей прекрасний захід, який не відбувався 45 років, будь ласка, буду на все відповідати".

У підсумку за 8,5 млн гривень бюджетних грошей любителі спорту отримали доволі суперечливий захід, на якому не виступали провідні українські спортсмени, а одним з організаторів події стала сумнівна компанія, яка до цього навіть не мала бюджетних замовлень, власниця якої вже виїхала з України.

У підпорядкованій Міністерством молоді та спорту державній установі "Укрспортзабезпечення" не змогли відповісти на питання про співпрацю з "Київ медіа продакшн" та можливість обрати інших підрядників для організації івенту.