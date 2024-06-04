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Чемпіон Гімнастика

Саме так Федерація гімнастики допомагає спортсменам готуватися до ОІ: Верняєв поскаржився на порвані чешки

Игорь Чернявский — 4 червня, 17:00
Саме так Федерація гімнастики допомагає спортсменам готуватися до ОІ: Верняєв поскаржився на порвані чешки

Олімпійський чемпіон з гімнастики Олег Верняєв поскаржився на якість екіпірування, яким Федерація гімнастики України забезпечує членів національної збірної.

Верняєв звернувся до віцепрезидентки ФГУ Стелли Захарової у своєму Instagram.

"Саме так федерація гімнатики та Стелла Захарова допомагають спортсменам готуватися до ОІ. Минулого року знадобилося 4 дні. Починаємо відлік", — написав Верняєв, прикріпивши до сторіс фото чешок з дірками.

Згодом Олег видалив цю публікацію, але в мережі вже розпочалася дискусія щодо доцільності скарг спортсменів на матеріальне забезпечення під час війни.

Нещодавно 30-річний доннечанин став бронзовим призером Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики.

Олег Верняєв

Олег Верняєв

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