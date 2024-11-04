Це зрада спорту і тих, хто присвятив йому своє життя: Верняєв висловився про скандал навколо чемпіонату України

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв вважає, що чемпіонат України зі спортивної гімнастики, організований Стеллою Захаровою, – це зрада спорту.

Видатний гімнаст висловився на тему скандального турніру у своєму Instagram.

"ЧУ був перетворений на шоу однієї людини. Величезні гроші у війну (за даними журналістських розслідувань на захід було витрачено понад 6 мільйонів гривень) витрачаються не на розвиток спорту, не на облаштування залів, а на самопіар організаторки. У нас є олімпійські чемпіони, призери олімпіад, чемпіонатів світу та Європи, але про них – ні слова! Про "безпеку" взагалі нема чого говорити: снаряди падали просто на помості під час роботи спортсменів. Спортсмену сказала організаторка: "Ну, нічого, живий же?". І це залишиться без наслідків? Здоров’я і розвиток спортсменів нікого не хвилює. Це не просто помилка – це зрада спорту і тих, хто присвятив йому своє життя", – написав Верняєв.

Окрім того, Олег заявив, що молоді спортсмени стають жертвами подвійних стандартів і несправедливого ставлення з боку Захарової.

"А ще ультиматуми замість підтримки спортсменів. Віцепрезидентка УФГ ставить перепони молодим спортсменам, відмовляючи їм у виїзді на змагання за кордон, дозвіл дається лише за особистими симпатіями. Талановитих хлопців позбавляють можливості отримати досвід заради чужих амбіцій. Мені особисто відмовили у виїзді з тренером, який був потрібен на зборах. У відповідь: "Ти сам впораєшся". Кожен, хто причетний до спортивної гімнастики, не може залишатися осторонь. Якщо ми це не зробимо зараз, не надамо цьому ще більшого розголосу, то спортивна гімнастика в нашій країні не буде мати навіть маленького шансу на розвиток. Потрібно створити здорове середовище для розвитку та популяризації спортивної гімнастики, де кожному, хто любить наш вид спорту, знайдеться місце", – наголосив Верняєв.

Нагадаємо, за даними розслідування Tribuna.com, на організацію чемпіонату України було витрачено понад 8,5 мільйонів гривень, 6,6 млн з яких отримала маловідома компанія "Київ медіа продакшн". Власниця цієї компанії, 23-річна Валерія Гуторка, відмивилася надавати коментарі на тему скандального турніру.

Після тривалого мовчання Стелла Захарова відреагувала на журналістське розслідування. Функціонерка закликала "згадати свої гріхи перед тим, як судити чужі".