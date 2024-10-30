Захарова прокоментувала скандал з проведенням чемпіонату України зі спортивної гімнастики

Віцепрезидентка Української федерації спортивної гімнастики та олімпійська чемпіонка Стелла Захарова на своїй сторінці в Instagram прокоментувала скандал із проведенням чемпіонату України.

"Хочу сказати сьогодні одну річ. Як починаєте судити чужі гріхи – не забудьте згадати свої. Так от, хочу побажати деяким представникам, щоб вони вибрали свій шлях у житті. І в жодному разі не засуджували інших людей. Хочу побажати вам гарного настрою сьогодні, і будьте самі собою", – заявила Захарова.

Нагадаємо, 6,6 млн гривень на проведення чемпіонату України зі спортивної гімнастики отримала компанія "Київ медіа продакшн", власником якої є 23-річна Валерія Гуторка.

Усі угоди були укладені без конкурсу, оскільки для проведення змагань, що включені до календарного плану спортивних заходів, дозволено підписувати прямі договори. Фірма Валерії Гуторки, яка була заснована наприкінці 2021 року отримала приблизно 6,65 млн гривень, хоча ці замовлення стали першими для неї.

Гуторка наразі вже не проживає в Україні, а на запит журналістів відмовилася говорити про угоди з "Укрспортзабезпеченням". Захарова також займалася організацією турніру.