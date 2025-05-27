Українці вийшли у чотири фінали чемпіонату Європи
Українські спортсмени вийшли у чотири фінали чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Зокрема, Назар Чепурний змагатиметься у фіналах в опорному стрибку, вільних вправах та особистому багатоборстві.
Олег Верняєв представлятиме Україну у паралельних брусах, а Владислав Грико в особистому багатоборстві. Також він є запасним у вправах на перекладині.
Розклад змагань українців на чемпіонаті Європи
- Особисте багатоборство (четвер, 19:30): Назар Чепурний, Владислав Грико;
- Вільні вправи (п'ятниця, 17:00): Назар Чепурний;
- Опорний стрибок (субота, 14:00): Назар Чепурний;
- Паралельні бруси (субота, 15:25): Олег Верняєв.
Раніше чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла 11 місце в командному турнірі чемпіонату Європи-2025. Зауважимо, що минулого року українці здобули золото в цій дисципліні.
Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.
Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".
Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.