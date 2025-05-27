Українці вийшли у чотири фінали чемпіонату Європи

Українські спортсмени вийшли у чотири фінали чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зокрема, Назар Чепурний змагатиметься у фіналах в опорному стрибку, вільних вправах та особистому багатоборстві.

Олег Верняєв представлятиме Україну у паралельних брусах, а Владислав Грико в особистому багатоборстві. Також він є запасним у вправах на перекладині.

Розклад змагань українців на чемпіонаті Європи

Особисте багатоборство (четвер, 19:30 ): Назар Чепурний, Владислав Грико;

Вільні вправи (п'ятниця, 17:00 ): Назар Чепурний;

Опорний стрибок (субота, 14:00 ): Назар Чепурний;

Паралельні бруси (субота, 15:25 ): Олег Верняєв.

Раніше чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла 11 місце в командному турнірі чемпіонату Європи-2025. Зауважимо, що минулого року українці здобули золото в цій дисципліні.

Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.