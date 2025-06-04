Команда виступила на своєму рівні, – Сартинський – про результати на чемпіонаті Європи

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський підсумував результати команди на чемпіонаті Європи.

Слова тренера передає Чемпіон.

"У нас зараз закінчився ще один чемпіонат Європи, який проходить кожного року після Олімпіади. Це не відбірковий турнір, на ньому всі команди пробують нових гімнастів та елементи, і дивляться, як далі складати команду та боротися за медалі.

Тренер вважає, що команда попри результати, команда виступила на своєму рівні.

"Команда, на мою думку, виступила не відмінно, але на своєму рівні. У нас було не так багато падінь, хоча вони теж були. Але враховуючи ті обставини під час підготовки, я вважаю, що у нас вийшло не дуже погано", – резюмував пан Сартинський.

Першу та у підсумку єдину медаль на першості для України здобув Назар Чепурний, який став бронзовим призером в опорному стрибку.

Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.