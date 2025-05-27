Скандал не пішов на користь: збірна України посіла 11 місце на чемпіонаті Європи

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла 11 місце в командному турнірі чемпіонату Європи-2025.

Україна, яку представляли Назар Чепурний, Олег Верняєв, Владислав Грико, Єгор Перепьолкін та Стасіс Бутрімас, в сумі заробили 235.529 бала.

Перше місце на рахунку збірної Великої Британії. Срібло здобули спортсмени зі Швейцарії, а трійку призерів замкнула Італія.

Результати чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Команда, чоловіки

Велика Британія – 247, 528 балів Швейцарія – 245, 728 Італія – 242, 826

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11. Україна – 235.529

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики розпочався 26 травня та триватиме до 31 травня в німецькому Лейпцигу. Минулого року перемогу здобула саме Україна.

Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.