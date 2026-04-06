Онофрійчук: Безмежна подяка ЗСУ за кожен день життя

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук після тріумфального виступу на Кубку світу в Болгарії подякувала воїнам ЗСУ за можливість змагатися на міжнародній арені.

Про це 17-річна спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.

Онофрійчук відзначила, наскільки важко готуватися до змагань, перебуваючи під постійним стресом через російські обстріли. Лише завдяки українським війсковим спортсмени мають змогу виїжджати за кордон.

"Цей старт був морально важким, бо не всі розуміють, через що ми проходимо щодня. Україну й наші міста постійно обстрілюють, і лише завдяки нашим військовим ми маємо можливість виїжджати на змагання, змагатися й представляти країну на міжнародній арені. Безмежна подяка ЗСУ за кожен день життя, за кожен ранок, коли ми знову можемо дихати небом.

Навіть коли ми на змаганнях, думки залишаються вдома. Ми не спимо спокійно, бо серце завжди поруч з Україною та нашими рідними. Ми знаємо, що таке страх, біль і втрати – і саме це робить нас ще сильнішими та впертішими у боротьбі", – написала Онофрійчук.