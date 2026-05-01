Онофрійчук виграла золото у вправах з обручем на Європейському кубку

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль у вправах з обручем на Європейському кубку, що проходить у Баку.

17-річна спортсменка за свій виступ отримала 30,150 балів, випередивши двох "нейтральних" росіянок.

Інша представниця України, Поліна Каріка, у вправах з обручем показала сьомий результат. Вона отримала за виступ 27,500 балів.

Додамо, що у вправах з м'ячем Онофрійчук показала 5-й результат, а Каріка – 12-й.

Європейський кубок з художньої гімнастики

Вправи з обручем

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,150 балів

2. Аріна Ковшова – 28,400

3. Дар'я Вяренич – 27,950

...

7. Поліна Каріка (Україна) – 27,500

Зазначимо, що Європейський кубок проходить в Баку, Азербайджан, з 30 квітня по 3 травня.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук у квітні виграла три медалі на етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Баку. Українка виграла "золото" у багатоборстві та вправах з обручем, а у вправах з булавами здобула "бронзу".