Онофрійчук виграла "срібло" у вправах зі стрічкою на Європейському кубку

Олексій Мурзак — 2 травня 2026, 22:26
Таїсія Онофрійчук
Getty Images

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула другу медаль на Європейському кубку, що проходить у Баку.

17-річна спортсменка стала срібною призеркою у вправах зі стрічкою, показавши результат 28,450. Українку випередила "нейтральна" спортсменка Марія Борисова, виступ якої судді оцінили в 28,800.

Європейський кубок з художньої гімнастики

Вправи зі стрічкою

1. Марія Борисова (-) – 28,800

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,450

3. Тара Драгаш (Італія) – 28,350

Зазначимо, що Онофрійчук змогла кваліфікуватись у крос-батли, показавши найкращий результат у кваліфікації. Інша українська гімнастка Поліна Каріка також пройшла далі, посівши 12 місце за підсумками відбору.

Нагадаємо, у перший день змагань Онофрійчук виграла "золото" у вправах з обручем.

Зазначимо, що Європейський кубок проходить в Баку, Азербайджан, з 30 квітня по 3 травня.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук у квітні виграла три медалі на етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Баку. Українка виграла "золото" у багатоборстві та вправах з обручем, а у вправах з булавами здобула "бронзу".

