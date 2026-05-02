Онофрійчук виграла "срібло" у вправах зі стрічкою на Європейському кубку
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула другу медаль на Європейському кубку, що проходить у Баку.
17-річна спортсменка стала срібною призеркою у вправах зі стрічкою, показавши результат 28,450. Українку випередила "нейтральна" спортсменка Марія Борисова, виступ якої судді оцінили в 28,800.
Європейський кубок з художньої гімнастики
Вправи зі стрічкою
1. Марія Борисова (-) – 28,800
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,450
3. Тара Драгаш (Італія) – 28,350
Зазначимо, що Онофрійчук змогла кваліфікуватись у крос-батли, показавши найкращий результат у кваліфікації. Інша українська гімнастка Поліна Каріка також пройшла далі, посівши 12 місце за підсумками відбору.
Нагадаємо, у перший день змагань Онофрійчук виграла "золото" у вправах з обручем.
Зазначимо, що Європейський кубок проходить в Баку, Азербайджан, з 30 квітня по 3 травня.
Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук у квітні виграла три медалі на етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Баку. Українка виграла "золото" у багатоборстві та вправах з обручем, а у вправах з булавами здобула "бронзу".