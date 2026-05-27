Зірка української гімнастики показала себе маленькою: Онофрійчук розчулила мережу архівними фото до 18-річчя
Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук, яку вже називають головною надією та новою суперзіркою українського спорту, відсвяткувала своє 18-річчя.
З цієї нагоди спортсменка опублікувала в інстаграмі особливу підбірку архівних кадрів зі свого дитинства. На фото — маленька Таїсія під час тренувань, виступів та звичайних моментів життя, ще задовго до великої спортивної слави.
Публікація миттєво зібрала тисячі вподобайок і теплих коментарів від фанатів, які відзначили, наскільки зворушливо виглядає майбутня зірка української гімнастики у дитячі роки.
До фото Онофрійчук додала емоційний підпис:
"Сьогодні мій день народження, мені вже 18, і я не можу повірити, як швидко летить час! Я хочу подякувати всім моїм близьким, усім, хто завжди поруч зі мною та підтримує мене у важкі часи".
Нагадаємо, українська гімнастка здобула дві медалі на Європейському кубку, що проходив у Баку.
Таїсія стала срібною призеркою у вправах зі стрічкою, показавши результат 28,450, а також виграла "золото" у вправах з обручем.