Приміщення школи Дерюгіних може забрати Католицька Церква

Президентка Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна повідомила, що приміщення Жовтневого палацу, у якій знаходиться школа імені Дерюгіних, має намір забрати Римо-католицька парафія святого Миколая.

Її слова передає Sport-express.ua.

"Склалася непроста ситуація зі школою імені Дерюгіних. Жовтневий палац, де знаходиться наш зал, перебував під арештом в АРМА. А вчора ми дізналися, що Католицька Церква забирає це приміщення. Якщо його віддадуть Церкві, то можна сказати, що ми поховали художню гімнастику в Україні. Я взагалі не розумію, навіщо Церкві знадобився Жовтневий палац. Там завжди займалися діти та проводилися концерти", – сказала Дерюгіна.

Пані Ірина додала, що гімнастки не тренувалися в цьому приміщенні, оскільки воно було в аварійному стані та потребувало ремонту. Вона також розповіла, у чиїй власності знаходиться будівля.

"Будівля все життя належала профспілкам, а місто щороку знімало її в оренду, адже школа Дерюгіних – це комунальне підприємство. Потім почалася війна і нас попросили покинути приміщення через його аварійний стан, хоча, як не дивно, концерти там проводилися. Тепер міська влада намагається повернути будівлю до себе у власність, тому що профспілки націоналізували її ще за часів СРСР".

Зауважимо, що паралельно з цим збірна України вперше в історії опинилася у трійці найкращих команд у медальному заліку юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики.

Також українські гімнастки здобули 8 медалей на чемпіонаті Європи 2025 року та вперше за 29 років виграли медальний залік на турнірі такого ґатунку.