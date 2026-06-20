Дерюгіна заявила про можливе анулювання результатів росіянок на ЧЄ-2026

Президентка Української федерації гімнастики та головна тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна заявила, що результати російських та білоруських спортсменок на чемпіонаті Європи-2026 можуть бути переглянуті.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Суспільне Спорт.

За словами Дерюгіної, представниці Росії не мали права брати участь у турнірі, оскільки їхній допуск суперечив рішенню конгресу, яке передбачало заборону на виступи.

"Росіяни взагалі не повинні були виступати. Вони юридично не допущені. Рішення про заборону було ухвалене конгресом, тому жоден виконком не має повноважень самостійно дозволяти їм участь", – зазначила Дерюгіна.

Президентка Української федерації гімнастики також звернула увагу на те, що жеребкування чемпіонату Європи проводилося для спортсменок із нейтральним статусом, однак у підсумку на змаганнях виступили представниці Росії та Білорусі.

За її словами, 29 червня відбудеться Асамблея, на якій буде розглянуто питання законності допуску цих спортсменок. Вона не виключила, що за підсумками обговорення результати росіянок та білорусок можуть бути анульовані.

"Подивимося, яке рішення буде ухвалене. Все може бути, у тому числі й анулювання результатів", – підсумувала Дерюгіна.

Нагадаємо, що World Gymnastics скасувала всі санкції проти Росії та Білорусі 18 травня 2026 року. Згодом Виконком Європейської федерації гімнастики підтримав рішення World Gymnastics.

Українська федерація гімнастики оскаржуватиме рішення World Gymnastics про зняття всіх санкцій з Росії та Білорусі, які діяли з 2022 року.

Збірна України здобула чотири нагороди на Євро-2026 з гімнастики. Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою ЧЄ в особистому багатоборстві, виборовши єдину медаль для дорослої команди.