Російських фігуристів не допустили до боротьби за дві ліцензії на Олімпіаду-2026

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) опублікував список російських фігуристів, які пройшли перевірку та отримали нейтральний статус, який дозволить їм виступити в кваліфікаційних змаганнях до Олімпіали-2026.

Про це повідомляє пресслужба ISU.

Допуск до кваліфікації отримали:

Чоловіки: Пьотр Гуменник, Владислав Дікіджі

Жінки: Аделія Петросян, Аліна Горбачова

У парних змаганнях і танцях на льоду російські спортсмени представлені не будуть. Кваліфікаційний турнір до Олімпіади-2026 відбудеться з 17 до 21 вересня у Пекіні.

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Також ISU опублікував список із 18 російських ковзанярів і шорттрекістів, які отримали нейтральний статус і право взяти участь у кваліфікації до Олімпіади-2026: Алєксандра Саютіна, Анастасія Грігорьєва, Анастасія Жеганова, Іріна Сальнікова, Іван Посашков, Іван Фруктов, Даниіл Ніколаєв, Ксєнія Коржова, Аліса Беккер, Анастасія Семенова, Петр Котмаков, Ілларіон Саболдашев, Альона Крилова, Анна Овчиннікова, Єлєна Сєрьогіна, Анна Уразова, Анна Матвєєва і Данііл Найденишев.