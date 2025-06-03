Верняєв: Якщо росіяни повернуться, то ми б хотіли змагатися

Зірковий український гімнаст Олег Верняєв вважає, що бойкот змагань у разі допуску до них російських спортсменів – не найкращий вихід із ситуації, що склалася.

Його слова наводить Чемпіон.

"Якщо росіяни повернуться, то ми б хотіли змагатися. Змагатися і якщо ти виграєш, то щоб вони слухали наш гімн, а якщо друге-третє місце, то ніяких привітань, фото, хоча це і так всі розуміють. Якщо вони повернуться, а ми будемо сидіти вдома, я не думаю, що це правильно", – заявив Верняєв.

З його думкою погоджується інший український гімнаст, Назар Чепурний, який згадава про аналогічний випадок із білоруськими спортсменами.

"Уже була така ситуація, тільки з білорусами в Баку, то так і вийшло. Я медаль забрав, навіть гімн не слухав і пішов з п'єдесталу. А потім, коли я виграв, то він гімн послухав і пішов зі спільного фото", – заявив Черупний.

Раніше Верняєв висловив думку про те, що Федерація гімнастики України робить не достатньо для відсторонення російських гімнастів.