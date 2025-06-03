Потрібно працювати проти цього: Верняєв – про допуск росіян до міжнародних змагань

Український гімнаст Олег Верняєв вважає, що Федерація гімнастики України робить не достатньо для відсторонення російських гімнастів.

Про це спортсмен розповів на зустрічі з журналістами.

"Росіяни отримали право виступати під білим прапором, наскільки я знаю, але їм не подобаються умови там, і поки що вони вирішили відсторонитися. Але я думаю, що це не назавжди. Ми все ще бачимо деякі відео в TikTok та Instagram, думаю, що, можливо, вони просто зберуть нову команду і повернуться. Вони не будуть вічно відсторонені. І замість того, щоб боротися (Федерація гімнастики України, – прим.) з нами, краще було б працювати проти цього.

Європейська федерація на нашому боці, вона відсторонила росіян і під білим, під яким завгодно, а міжнародна федерація вже має іншу політику. Коли ми підписували документи у 2023 році, коли ми писали меру Бельгії, меру Антверпена, просячи від усієї команди допомогти нам щось зробити, не дати їм візи або ще щось. Федерація офіційно повідомила мені, що я знову зробив щось не так і чому ми робимо це без відома федерації", – розповів Верняєв.