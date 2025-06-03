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Потрібно працювати проти цього: Верняєв – про допуск росіян до міжнародних змагань

Олександр Булава, Микола Дендак — 3 червня 2025, 15:31
Потрібно працювати проти цього: Верняєв – про допуск росіян до міжнародних змагань
Instagram Олега Верняєва

Український гімнаст Олег Верняєв вважає, що Федерація гімнастики України робить не достатньо для відсторонення російських гімнастів.

Про це спортсмен розповів на зустрічі з журналістами.

"Росіяни отримали право виступати під білим прапором, наскільки я знаю, але їм не подобаються умови там, і поки що вони вирішили відсторонитися. Але я думаю, що це не назавжди. Ми все ще бачимо деякі відео в TikTok та Instagram, думаю, що, можливо, вони просто зберуть нову команду і повернуться. Вони не будуть вічно відсторонені. І замість того, щоб боротися (Федерація гімнастики України, – прим.) з нами, краще було б працювати проти цього.

Європейська федерація на нашому боці, вона відсторонила росіян і під білим, під яким завгодно, а міжнародна федерація вже має іншу політику. Коли ми підписували документи у 2023 році, коли ми писали меру Бельгії, меру Антверпена, просячи від усієї команди допомогти нам щось зробити, не дати їм візи або ще щось. Федерація офіційно повідомила мені, що я знову зробив щось не так і чому ми робимо це без відома федерації", – розповів Верняєв.

Нагадаємо, російських та білоруських гімнастів відсторонили від міжнародних змагань після початку війни в Україні. Міжнародна федерація гімнастики (FIG) ухвалила це рішення 4 березня 2022 року. Згодом їм дозволили брати участь, як нейтральні спортсмени.

Напередодні Верняєв зайняв останнє місце у вправах на паралельних брусах у межах чемпіонату Європи.

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