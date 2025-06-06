Бідний розповів, як Мінспорту може вплинути на федерацію гімнастики України

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, що Мінспорту теоретично може розірвати угоду про надання Федерації гімнастики України національного статусу.

Про таку можливість міністр сказав у коментарі Чемпіону.

" Взаємовідносини між Міністерством та федерацією проходять у межах того договору, який є між нами. Теоретично ми можемо розірвати угоду про надання федерації національного статусу. Але тут же треба враховувати, що мова йде про всю гімнастику. Бо підписантом угоди є президентка федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна.

Якщо Міністерство вирішить, що умови угоди порушуються, вид спорту не розвивається, або у федерації немає спроможностей розвивати його, теоретично ми можемо розірвати угоду та надати федерації повну автономію. І вони взагалі ніяк не будуть залежати ні від держави, ні від державного фінансування, ні від державної підтримки", – сказав Бідний.

Проте міністр спорту також доповнив, що наразі ні сама федерація, ні сам вид спорту не готові до такого рішення. Тому він сумнівається у доцільності використання такого методу впливу.

"Зрозуміло, що сьогодні федерація не готова до такого розвитку подій, як і українська гімнастика, як така. На жаль, сьогодні це не тотожні речі. Ми маємо бути зваженими в таких діях. Міністерство не може собі дозволити безвідповідальної поведінки.

Тут передусім мають враховуватися інтереси наших спортсменів та тренерів. Але, звісно, такий захід впливу є в арсеналі Міністерства. Чи настав час його використовувати? Знову ж таки, нам треба аналізувати принаймні виступ на цих змаганнях, що пройшли".

Нагадаємо, на початку травня чоловіча збірна України хотіла бойкотувати чемпіонат Європи через усунення головного тренера команди Геннадія Сартинського, у якого був конфлікт із Захаровою.

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Також він повідомив, що спроби Захарової прибрати його з посади тривають вже 2 роки.