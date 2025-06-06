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Бідний розповів, як Мінспорту може вплинути на федерацію гімнастики України

Микола Дендак — 6 червня 2025, 22:43
Бідний розповів, як Мінспорту може вплинути на федерацію гімнастики України
Матвій Бідний
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Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, що Мінспорту теоретично може розірвати угоду про надання Федерації гімнастики України національного статусу.

Про таку можливість міністр сказав у коментарі Чемпіону.

"Взаємовідносини між Міністерством та федерацією проходять у межах того договору, який є між нами. Теоретично ми можемо розірвати угоду про надання федерації національного статусу. Але тут же треба враховувати, що мова йде про всю гімнастику. Бо підписантом угоди є президентка федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна.
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Якщо Міністерство вирішить, що умови угоди порушуються, вид спорту не розвивається, або у федерації немає спроможностей розвивати його, теоретично ми можемо розірвати угоду та надати федерації повну автономію. І вони взагалі ніяк не будуть залежати ні від держави, ні від державного фінансування, ні від державної підтримки", – сказав Бідний.

Проте міністр спорту також доповнив, що наразі ні сама федерація, ні сам вид спорту не готові до такого рішення. Тому він сумнівається у доцільності використання такого методу впливу.

"Зрозуміло, що сьогодні федерація не готова до такого розвитку подій, як і українська гімнастика, як така. На жаль, сьогодні це не тотожні речі. Ми маємо бути зваженими в таких діях. Міністерство не може собі дозволити безвідповідальної поведінки.
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Тут передусім мають враховуватися інтереси наших спортсменів та тренерів. Але, звісно, такий захід впливу є в арсеналі Міністерства. Чи настав час його використовувати? Знову ж таки, нам треба аналізувати принаймні виступ на цих змаганнях, що пройшли".

Нагадаємо, на початку травня чоловіча збірна України хотіла бойкотувати чемпіонат Європи через усунення головного тренера команди Геннадія Сартинського, у якого був конфлікт із Захаровою.

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Також він повідомив, що спроби Захарової прибрати його з посади тривають вже 2 роки.

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