Захарова виступила на захист Ломаченка у конфлікті з Притулою та Стерненком

Віцепрезидентка федерації гімнастики України Стелла Захарова стала на сторону боксера Василя Ломаченка в його конфлікті з волонтерами Сергім Притулою та Сергієм Стерненком.

Слова Захарової наводить Blik.

"Василь – українець. Хіба Ломаченко зрадив Україну? Він, як і Олександр Усик, завжди представляли нашу державу у світі, бились за її честь на ринзі. От скажіть мені, будь ласка, яке взагалі мають право люди, котрі не мають жодного відношення до спорту, писати от такі речі на його адресу? Що вони хочуть? Похайпувати? Наші спортсмени ригали кров’ю, виборювати нагороди, роками працювали на своє ім’я, імідж, дуже не простою працею заробляли гроші.

Товариш Притула же не побіг до Глафіри Петрівни, яку ніхто не знає, не хайпував з неї. А чому? Бо це нікому не цікаво. І він почав хайпувати на імені Ломаченка. Знаєте, таких от Швондерів нині розвелося дуже багато. Людей, які нічого не вміють, нічого не знають і нічого не хочуть робити… Сидять вдома, відосики знімають, хайпують і ображають заслужених спортсменів. Що таке хейт, я добре знаю, відчула на собі, знаю про що кажу", – заявила Захарова.