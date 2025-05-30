Назар Чепурний зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної гімнастики у вільних вправах.

Спортсмен посів четверте місце із результатом 13,166 бала. Виграв змагання представник Великої Британії Люк Вайтхаус.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Вільні вправи

Люк Вайтхаус (Велика Британія) – 14,500 Гаррі Гепворт (Велика Британія) – 14,366 Лоренцо Казалі (Італія) – 13,966 Назар Чепурний (Україна) – 13,166

Зазначимо, що під час змагання деякі спортсмени втрачали рівновагу в одному й тому самому місці на килимі, зокрема впали представники Болгарії та Швейцарії.

Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.