Чепурний: Мого тренера не вистачило у залі ЧЄ-2025

Український гімнаст Назар Чепурний вважає, що зміг показати кращий виступ на чемпіонаті Європи, якби з ним був його тренер.

Слова тренера передає Чемпіон.

"Підготовка до турніру – дуже важкий процес. Це психологічна робота, аналіз, налаштування. І це все знає і вміє особистий тренер. В якій країні тренеру потрібно купляти квиток, щоб він хоча б з трибун подивився на те, як я виступаю і на телефонному зв'язку якось допомогти? Тим паче, коли ці спортсмени вже мають ім'я у світовому спорті. 100%, мого тренера не вистачало в залі. І я впевнений, що якби ми працювали разом, якби тренер був поряд, то результат однозначно був би кращим. Та, попри весь цей бруд, нам вдалося показати результат. Але це далеко не стабільність, якось мірою пощастило. Так не буде завжди. Я радий, що зміг здобути медаль для України, але коли ти дивишся на роботу Захарової проти збірної та України в цілому, у часи коли країна бореться з ворогом, розумієш, що в нас також є внутрішній ворог, з яким також треба боротись", – розповів Чепурний.

Нагадаємо, саме Назар здобув єдину медаль для України на континентальній першості. Він став бронзовим призером в опорному стрибку.

Зазначимо, що збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.