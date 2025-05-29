Чепурний та Грико виступили у фіналі чемпіонату Європи

Українські гімнасти Назар Чепурний та Владислав Грико виступили у першому фіналі на чемпіонаті Європи-2025 — особистому багатоборстві.

Напередодні українці успішно подолали кваліфікацію – Чепурний показав 15-й результат, а Грико – 16-й, що дозволило їм взяти участь у фіналі серед 24 найкращих гімнастів. Змагання складалися з шести ротацій, під час яких спортсмени виконували вправи на всіх снарядах.

Після чотирьох снарядів Чепурний йшов на сьомому місці, однак помилився у вправі на коні, що відкинуло його на 14-те підсумкове місце з результатом 78.998 бала. Грико посів 17-те місце, набравши 77.664 бала, відставши від партнера по команді на 1.3 бала.

Зазначимо, що для обох спортсменів це був перший у кар'єрі відбір у фінал особистого багатоборства на рівні чемпіонату Європи.

Результати особистого багатоборства

Адем Азіл (Туреччина) – 82.398 Лео Саладіно (Франція) – 81.4 Крістофер Мізарош (Угорщина) – 81.164

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14. Назар Чепурний (Україна) – 78.998

17. Владислав Грико (Україна) – 77.664

У п'ятницю, 30 травня, турнір продовжиться фіналом у вільних вправах, де виступить Назар Чепурний. Початок – о 17:00 за київським часом.

Раніше чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла 11 місце в командному турнірі чемпіонату Європи-2025. Зауважимо, що минулого року українці здобули золото в цій дисципліні.

Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.