Стало відомо, в якому комплекті форми Україна зіграє проти Франції

Збірна України з футзалу обрала комплект форми на товариський матч проти команди Франції в межах підготовки до чемпіонату Європи 2026 року.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Українці вийдуть на гостьовий майданчик у жовтому комплекті, а голкіпер гратиме в чорному. Напередодні стала відома заявка України на даний спаринг, після чого був оприлюднений склад французів.

АФУ

Нагадаємо, що зустріч відбудеться сьогодні, 12 листопада. Гра розпочнеться о 22:05 за київським часом. Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію даного поєдинку.

Востаннє підопічні Олександра Косенка зустрічалися з "Ле Бльо" у бронзовому фіналі ЧС-2024 (7:1). Тоді наша збірна вперше в історії здобула нагороду світової першості.