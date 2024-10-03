Стали відомі фіналісти чемпіонату світу 2024

Завершився другий півфінал чемпіонату світу 2024 з футзалу між збірними Аргентини та Франції.

Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь Аргентини.

Варто зазначити, що для "альбіселесте" це буде третій фінал поспіль. На ЧС-2021 вони поступилися Португалії (1:2), а 2016 здолали Росію (5:4).

Нагадаємо, перший фіналіст визначився учора у грі Україна – Бразилія. "Синьо-жовті" гідно протистояли п'ятикратним чемпіонам світу, але зазнали прикрої поразки.

Бронзовий та золотий фінали відбудуться в один день – 6 жовтня. Збірна України побореться за медалі о 15:30 за київським часом, а матч за чемпіонство стартує о 18:00.

1/2 фіналу

2 жовтня

18:00 | Україна – Бразилія 2:3

3 жовтня

18:00 | Аргентина – Франція 3:2

Матч за 3 місце

6 жовтня

15:30 | Україна – Франція

Фінал

6 жовтня

18:00 | Бразилія – Аргентина

Зазначимо, що Україна вдруге в історії грала у півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).