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Із другої спроби: збірна Іспанії розгромила Бразилію у фіналі Фіналіссіми-2026

Софія Кулай — 9 листопада 2026, 11:48
Із другої спроби: збірна Іспанії розгромила Бразилію у фіналі Фіналіссіми-2026
Збірна Іспанії – переможець Фіналіссіми-2026 з футзалу
УЄФА

Збірна Іспанії переграла Бразилію у фіналі Фіналіссіми-2026 з футзалу.

Протистояння закінчилося розгромною перемогою "Фурії Роха" з рахунком 3:0.

Усі три голи іспанців були у другому таймі. Перед третім взяттям воріт Бразилії у "селесао" була чудова нагода спробувати відквитати один м'яч. Бразильці отримали шанс на пенальті, який не реалізував Дьєго, влучивши у поперечину.

Фіналіссіма-2026 з футзалу
Фінал, 8 листопада
Бразилія – Іспанія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 32 Кастехон, 0:2 – 39 Сесіліо, 0:3 – 40 ПересНереалізований пенальті: 40 Дьєго (Бразилія)

Додамо, що у поєдинку за "бронзу" Аргентина обіграла Португалію (3:1). "Лузітани" підійшли до цього матчу у статусі чинних чемпіонів Фіналіссіни-2022, але у підсумку програли.

Нагадаємо, напередодні ХІТ та Атлетик Футзал дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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