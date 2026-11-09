Із другої спроби: збірна Іспанії розгромила Бразилію у фіналі Фіналіссіми-2026

Збірна Іспанії переграла Бразилію у фіналі Фіналіссіми-2026 з футзалу.

Протистояння закінчилося розгромною перемогою "Фурії Роха" з рахунком 3:0.

Усі три голи іспанців були у другому таймі. Перед третім взяттям воріт Бразилії у "селесао" була чудова нагода спробувати відквитати один м'яч. Бразильці отримали шанс на пенальті, який не реалізував Дьєго, влучивши у поперечину.

Фіналіссіма-2026 з футзалу

Фінал, 8 листопада

Бразилія – Іспанія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 32 Кастехон, 0:2 – 39 Сесіліо, 0:3 – 40 ПересНереалізований пенальті: 40 Дьєго (Бразилія)

😎 ¡SUPERCAMPEONES DE LA FINALISSIMA! #FutsalEspaña🇪🇸#Finalissima https://t.co/xWYv5qBNbg — Futsal RFEF (@FutsalRFEF) November 8, 2026

Додамо, що у поєдинку за "бронзу" Аргентина обіграла Португалію (3:1). "Лузітани" підійшли до цього матчу у статусі чинних чемпіонів Фіналіссіни-2022, але у підсумку програли.

Нагадаємо, напередодні ХІТ та Атлетик Футзал дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.