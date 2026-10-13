Конкуренції немає: воротар збірної України – про Сухова напередодні матчу кваліфікації ЧС-2028

Воротар київського СкайАпа Юрій Савенко поділився думками щодо свого конкурента у складі збірної України Олександра Сухова, який влітку 2026 року перейшов до чинного переможця Ліги чемпіонів Спортинга.

Голкіпер національної команди поспілкувався з Чемпіоном.

Після переходу в Спортинг Сухов отримує суттєво менше ігрового часу, адже його конкурентом за місце в основі є основний воротар збірної Португалії Бернарду Пасо. Лише напередодні Олександр вперше вийшов у старті.

Тим не менш, Савенко переконаний, що українець буде грати за португальський гранд, однак спершу йому необхідно адаптуватися.

"З приводу того, що не грає за Спортинг – треба час і буде грати. По-перше, там тяжко, бо є і свої воротарі, треба адаптація все одно, зрозуміти, як вони грають, як він грає. Всьому свій час", – сказав Савенко.

Зауважимо, що обидва голкіпери потрапили до заявки збірної України на жовтневі матчі проти Латвії (16 жовтня) та Естонії (20 жовтня). Саме грою проти естонців Україна розпочне кваліфікацію чемпіонату світу 2028.

Савенко оцінив суперників України у відборі, а також додав, що у нього немає конкуренції за місце у складі із Суховим.

"У нас немає конкуренції, лише дружні відносини, бо кожен може приїхати й допомогти збірній. Ми одна команда, тому конкуренції немає, лише робоча обстановка. Суперники? Дуже гарні. Перша гра проти Естонії, тому буде цікаво подивитися на них, та й себе спробувати. Ми давно вже не грали разом, тому сподіваюся все буде добре".

Олександр Сухов виступав за ХІТ з 2018 року. У складі "кабельників" став 4-разовим чемпіоном України та володарем Кубку України. Загалом зіграв 250 матчів за клуб, у яких забив 25 голів.

Окрім Естонії, суперником України у кваліфікації чемпіонату світу буде Словаччина. Перша гра зі словаками відбудеться у листопаді. Матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

За підсумками всіх зустрічей переможці групи та 4 найкращі команди з других місць потраплять до елітраунду кваліфікації, де їх розподілять на п'ять груп по чотири збірні, які гратимуть з кожним суперником вдома та на виїзді.

П'ять переможців квартетів кваліфікуються до фінального турніру. Чотири найкращі команди, що посядуть другі місця, кваліфікуються до плейоф елітного раунду.

Нагадаємо, на попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).

На початку 2026-го французи взяли реванш, вибивши Україну з чемпіонату Європи у чвертьфіналі.