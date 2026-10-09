У списку двоє дебютантів: стала відома заявка збірної України на матч кваліфікації ЧС-2028

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко визначився зі списком викликаних гравців на жовтневі матчі.

Про це повідомила пресслужба АФУ.

Так, до складу увійшло 15 футзалістів, зокрема двоє дебютантів. Ними став голкіпер київського ХІТа Олександр Кравець та автор наразі єдиного покера у поточному сезоні чемпіонату України Вадим Данилюк із Сокола.

Зазначимо, що жовтневі поєдинки через пошкодження може пропустити лідер збірної Владислав Первєєв, який, попри це, потрапив до заявки.

Заявка збірної України на збори

Воротарі: Олександр Сухов (Спортинг, Португалія), Юрій Савенко (СкайАп Київ), Олександр Кравець (ХІТ Київ).

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Владислав Первєєв (усі – ХІТ Київ), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Ігор Корсун, Ростислав Семенченко (усі – Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обоє – Ураган), Микола Микитюк (Ноя, Іспанія), Мар'ян Масевич (СкайАп Київ), Вадим Данилюк (Сокіл Хмельницький).

Нагадаємо, у відборі до ЧС-2028 Україна потрапила до групи 9, де зіграє проти Естонії та Словаччини.

Спершу команда Косенка зіграє спаринг проти Латвії (16 жовтня), а вже 20 жовтня проведе перший матч кваліфікації чемпіонату світу проти Естонії. Перша гра зі словаками відбудеться у листопаді. Матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

Кожна збірна проведе по два матчі вдома та на виїзді. До елітраунду кваліфікації чемпіонаті світу 2028 потраплять переможці груп та чотири найкращі команди серед тих, хто став другим.

В елітраунді 20 колективів будуть розділені на п'ять груп по чотири збірні, які гратимуть з кожним суперником вдома та на виїзді. П'ять переможців квартетів кваліфікуються до фінального турніру. Чотири найкращі команди, що посядуть другі місця, кваліфікуються до плейоф елітного раунду.

Нагадаємо, на попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).

На початку 2026-го французи взяли реванш, вибивши Україну з чемпіонату Європи у чвертьфіналі.