Визначились суперники юнацької збірної України у кваліфікації Євро-2027

За підсумками жеребкування стали відомі суперники юнацької збірної України U-19 у групі 7 основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Таким чином, команда Ігоря Москвичова змагатиметься за путівку до європейської першості з Хорватією, Грецією та Азербайджаном.

Основний раунд змагань відбуватиметься у період з 30 березня по 4 квітня наступного року. Заключна частина Євро триватиме 8 днів (із 26 вересня по 3 жовтня 2027 року). У ній боротимуться за звання кращої юнацької збірної Європи 7 переможців груп основного раунду та господар турніру.

Зауважимо, що чемпіонат Європи 2027 року прийматиме столиця Казахстану – Астана.

Нагадаємо, що збірна України U-19 поступилася Іспанії (4:7) у півфіналі тогорічного чемпіонату Європи.

Загалом наша команда тричі доходила до півфіналу на цьому турнірі (у 2022, 2023 та 2025 роках), а у 2019 вилетіла з групового етапу.