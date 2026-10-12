Сухов уперше вийшов у старті Спортинга та зіграв на нуль у чемпіонаті Португалії

Воротар збірної України з футзалу Олександр Сухов провів перший матч у стартовому складі лісабонського Спортинга.

10 жовтня український голкіпер захищав ворота у домашньому поєдинку п'ятого туру чемпіонату Португалії проти Леоеш де Порту-Салву. Спортинг здобув розгромну перемогу – 7:0.

Сухов зберіг ворота сухими, зокрема на сьомій хвилині врятував команду після небезпечного удару Педру Сантуша. У другому таймі українець також відзначився сейвом. Хеттрик у складі переможців оформив Роша, дубль – Томаш Пасу.

Як відомо, до Спортинга 29-річний воротар приєднався в липні після виступів за київський ХІТ. У складі "кабельників" став 4-разовим чемпіоном України та володарем Кубку України. Загалом зіграв 250 матчів за клуб, у яких забив 25 голів.