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Збірна України проведе товариський матч з Латвією перед стартом кваліфікації ЧС-2028

Микола Літвінов — 6 жовтня 2026, 21:06
Збірна України проведе товариський матч з Латвією перед стартом кваліфікації ЧС-2028
АФУ

Збірна України з футзалу проведе товариський поєдинок проти Латвії перед стартом відбіркового етапу чемпіонату світу 2028.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Матч відбудеться 16 жовтня. Час початку зустрічі поки не розголошується.

Зазначимо, що інформацію про цей спаринг "Чемпіон" ексклюзивно оприлюднив наприкінці вересня цього року.

Вже 20 жовтня на підопічних Олександра Косенка очікує перший поєдинок у кваліфікації проти Естонії. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Наступну гру гравці збірної України у відборі проведуть 10 листопада проти Словаччини. Матч стартує о 18:00 за київським часом.

Також напередодні "Чемпіону" з власних джерел стало відомо, що до розташування "синьо-жовтих" планують викликати двох дебютантів Олександра Кравця та Вадима Данилюка.

Додамо, на попередній світовій першості українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" переграли Францію (7:1).

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