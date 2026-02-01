Українська правда
Португалія зіграє з кривдниками України: визначилися всі півфіналісти Євро-2026

Микола Дендак — 1 лютого 2026, 22:33
Сьогодні, 1 лютого, відбулися останні два чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи 2026 року з футзалу.

Чинний чемпіон збірна Португалії декласувала команду Бельгії з рахунком 8:2, а найтитулованіша європейська збірна Іспанія розгромно перемогла Італію (4:0).

У півфіналах вони доєдналися до Франції, що в екстратаймах переграла збірну України (4:2), та Хорватії, яка без проблем розібралася з Вірменією (3:0).

Розклад півфінальних матчів Євро-2026

4 лютого: 17:00 Франція – Португалія

4 лютого: 17:00 Хорватія – Іспанія

Зауважимо, що вирішальні матчі за бронзу та золото чемпіонату Європи відбудуться 7 лютого. Останні два турніри вигравала команда Португалії. Саме вона, а також Іспанія, є головними фаворитами на трофей.

