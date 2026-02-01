Португалія зіграє з кривдниками України: визначилися всі півфіналісти Євро-2026
Сьогодні, 1 лютого, відбулися останні два чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи 2026 року з футзалу.
Чинний чемпіон збірна Португалії декласувала команду Бельгії з рахунком 8:2, а найтитулованіша європейська збірна Іспанія розгромно перемогла Італію (4:0).
У півфіналах вони доєдналися до Франції, що в екстратаймах переграла збірну України (4:2), та Хорватії, яка без проблем розібралася з Вірменією (3:0).
Розклад півфінальних матчів Євро-2026
4 лютого: 17:00 Франція – Португалія
4 лютого: 17:00 Хорватія – Іспанія
Зауважимо, що вирішальні матчі за бронзу та золото чемпіонату Європи відбудуться 7 лютого. Останні два турніри вигравала команда Португалії. Саме вона, а також Іспанія, є головними фаворитами на трофей.