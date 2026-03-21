Одна українка 21 березня проведе матч третього кола в Маямі: відомий час
Юлія Стародубцева
Юлія Стародубцева (108) єдиною з українок вийде на корт 21 березня на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі.
Наша тенісистка зіграє з шостою ракеткою світу зі США Амандою Анісімовою. Єдину очну зустріч між ними виграла американка, це сталося на челенджері в Парижі минулого року.
Розклад матчу Стародубцевої в Маямі на 21 березня
Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Третє коло
21:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія), корт Grandstand, 3-м запуском, після матчу Русе – Кіз.
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
Нагадаємо, що напередодні Стародубцева в матчі другого кола турніру в Маямі через відмову суперниці пройшла тридцяту ракетку світу іспанку Крістіну Букшу.
До третього раунду змагань впевнено пройшли інші українки, Еліна Світоліна (8) та Марта Костюк (28).