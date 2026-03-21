Одна українка 21 березня проведе матч третього кола в Маямі: відомий час

Юлія Стародубцева (108) єдиною з українок вийде на корт 21 березня на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі.

Наша тенісистка зіграє з шостою ракеткою світу зі США Амандою Анісімовою. Єдину очну зустріч між ними виграла американка, це сталося на челенджері в Парижі минулого року.

Розклад матчу Стародубцевої в Маямі на 21 березня

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло

21:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія), корт Grandstand, 3-м запуском, після матчу Русе – Кіз.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

Нагадаємо, що напередодні Стародубцева в матчі другого кола турніру в Маямі через відмову суперниці пройшла тридцяту ракетку світу іспанку Крістіну Букшу.

До третього раунду змагань впевнено пройшли інші українки, Еліна Світоліна (8) та Марта Костюк (28).