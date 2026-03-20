Чотири українки 20 березня зіграють матчі другого кола в Маямі: визначився час
Еліна Світоліна (8), Марта Костюк (28), Даяна Ястремська (54) і Юлія Стародубцева (108) 20 березня проведуть матчі другого кола турніру серії WTA 1000 в американському Маямі.
Світоліна зіграє проти 17-річної дебютантки "тисячників" австралійки Емерсон Джонс (147). Раніше тенісистки між собою не зустрічалися.
Костюк протистоятиме ексросіянці, а нині представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (82). В єдиному очному поєдинку п'ять років тому в Стамбулі сильнішою була Марта.
Ястремська зустрінеться проти латвійки Альони Остапенко (24), яка перемогла Даяну в двох із трьох попередніх матчів.
Стародубцева за свою другу звитягу в основних сітках турнірів WTA поточного сезону посперечається з іспанкою Крістіною Букшею (30). Юлія двічі поступалася Букші в історії особистих протистоянь.
Розклад матчів українок у Маямі на 19 березня
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань у Маямі здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева і Даяна Ястремська успішно подолали перший раунд турніру.