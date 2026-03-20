Чотири українки 20 березня зіграють матчі другого кола в Маямі: визначився час

Еліна Світоліна (8), Марта Костюк (28), Даяна Ястремська (54) і Юлія Стародубцева (108) 20 березня проведуть матчі другого кола турніру серії WTA 1000 в американському Маямі.

Світоліна зіграє проти 17-річної дебютантки "тисячників" австралійки Емерсон Джонс (147). Раніше тенісистки між собою не зустрічалися.

Костюк протистоятиме ексросіянці, а нині представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (82). В єдиному очному поєдинку п'ять років тому в Стамбулі сильнішою була Марта.

Ястремська зустрінеться проти латвійки Альони Остапенко (24), яка перемогла Даяну в двох із трьох попередніх матчів.

Стародубцева за свою другу звитягу в основних сітках турнірів WTA поточного сезону посперечається з іспанкою Крістіною Букшею (30). Юлія двічі поступалася Букші в історії особистих протистоянь.

Розклад матчів українок у Маямі на 19 березня

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло

17:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія), корт Court 4, 2-м запуском, після матчу Калінская – Захарова.

19:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Альона Остапенко (Латвія), корт Court 3, 3-м запуском, після матчу Калієва – Мертенс.

20:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Емерсон Джонс (Австралія), корт Court 3, 4-м запуском, після матчу Ястремська – Остапенко.

22:00*. Марта Костюк (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан), корт Court 6, 5-м запуском, після матчу Александрова – Таггер.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань у Маямі здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева і Даяна Ястремська успішно подолали перший раунд турніру.