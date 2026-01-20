Світоліна 21 січня зіграє матч другого кола на Australian Open: визначився час

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) єдиною з наших тенісисток вийде на корти Australian Open 21 січня. У матчі другого кола змагань одеситка зіграє проти представниці Польщі Лінди Клімовічової (134).

Спортсменки раніше не зустрічалися, полька дебютує в основній сітці турнірів Grand Slam.

Розклад матчу Світоліної на Australian Open на 21 січня

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Друге коло одиночного розряду

02:00. Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Клімовічова (Польща), корт John Cain Arena, 1-м запуском.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що з шести українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна свої матчі програли.