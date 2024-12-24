Стабільно п’яті: збірна України дізналась місце у грудневому рейтингу УЄФА

Національна команда України з футзалу залишилася на п’ятому місці у грудневому рейтингу УЄФА.

Рейтинг збірних доступний на сайті організації.

Лідером рейтингу є збірна Португалії, друге місце займає Казахстан, а третьою розташувалась Іспанія.

Восени збірна України стала бронзовим призером чемпіонаті світу-2024 з футзалу, який проходив в Узбекистані. У матчі за третє місце українці розгромили збірну Франції з рахунком 7:1.

У грудні команда Косенка без свого лідера Петра Шотурми успішно стартувала у відборі на Євро-2026, здобувши дві сухі перемоги із загальним рахунком 9:0. Спочатку "синьо-жовті" впевнено обіграли Кіпр (7:0), а потім доволі скромно перемогли Румунію (2:0).

Нагадаємо, матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2026, який пройде у Латвії та Литві продовжаться вже у 2025 році.

Найближчі поєдинки збірної України – це дві гри проти збірної Німеччини, 31 січня та 4 лютого.

Нещодавно головний тренер збірної України Олександр Косенко заявив, що очікує виходу своєї команди на Євро-2026.