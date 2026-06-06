Лідер збірної України: Наступного сезону в чемпіонаті Іспанії мене не буде

Лідер збірної України з футзалу Ігор Корсун після двох років виступів за Осасуну залишив клуб.

В ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" він розповів, чим запам'ятався період гри в Іспанії, а також додав, що хоч і мав пропозиції від місцевих команд, але продовжить кар'єру в іншій країні.

– Як ви оцінюєте цей період в Іспанії? Чому не продовжили контракт?

– Насправді це були неймовірні два сезони в найкращій лізі світу. Перший сезон за результатом був хороший, досить довгий період часу ми йшли у верхній частині таблиці. У підсумку потрапили в плейоф, а от другий рік був набагато складніший, до останнього туру боролися, щоб не вилетіти з ліги.

У клубі склалася дуже складна ситуація. На кінець сезону керівництво вирішило продати команду, ця ситуація дуже затягнулася і дотепер офіційної інформації з цього приводу немає.

Хоча ми дуже болісно прощаємося, тому що і клуб хоче, щоб я залишився, і я був не проти, але це спорт і так буває.

– В якому клубі вас очікувати? Ви вже обрали, чи поки розглядаєте пропозиції?

– Так, рішення вже прийняте. Мав декілька пропозицій з Іспанії, але єдине що можу наразі сказати, то це те, що наступного сезону в чемпіонаті Іспанії мене не буде.

Читайте також : Універсал збірної України залишив Осасуну

В Україні Ігор виступав за Ураган (Івано-Франківськ) та Продексім (Херсон).

На чемпіонаті світу 2024 у складі збірної України здобув бронзові нагороди.