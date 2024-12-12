Косенко: Очікуємо виходу збірної України на чемпіонат Європи

Вже невдовзі, 13 грудня, збірна України з футзалу розпочне свої виступи у кваліфікації Євро-2026. Першим суперником для українців буде Кіпр, а загалом у групі також є Румунія та Німеччина.

Після сенсаційної бронзи чемпіонату світу очікування до гри збірної суттєво зросли. Чемпіон запитав у головного тренера команди Олександра Косенка, чи матиме це вплив на гравців, а також поцікавився, чого наставник очікує від своєї команди та суперників.

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– Перш за все, чого ви очікуєте від цієї кваліфікації?

– Очікуємо проходу на чемпіонат Європи. Але ми розуміємо, що зараз суперники будуть налаштовуватися на нас дуже серйозно, тому нам потрібно бути до цього готовими, і треба готуватись дуже ретельно і серйозно.

– Бронза чемпіонату світу з одного боку підвищила статус команди, а з іншого, чи матиме вона якийсь додатковий вплив на гравців? Можливо, в негативному плані?

– Ну, в негативному, сподіваюся, не буде. Я думаю, що це повинно додати їм упевненості. Упевненості у своїх силах, у своїх можливостях. А щодо негативного впливу, я думаю, вони самі розуміють, що щоб чогось досягати, потрібно працювати тепер ще більше.

– Перші матчі будуть з Кіпром і Румунією. Чим ці суперники можуть здивувати вас?

– Ну, я думаю, що зараз вже є багато інформації про суперників. Це раніше хтось когось міг здивувати, коли не було інформації. А зараз вона є, і я не думаю, що таке може статися. Все буде залежати від нашої готовності, від нашого настрою.

Я сподіваюсь, що з настроєм і бажанням не повинно бути проблем, але все одно треба готуватись, неважливо це Кіпр чи Іспанія. Треба готуватись до кожного суперника серйозно, щоб потім не було по ходу гри проблем. Якщо ти когось недооціниш, якщо ти про когось подумаєш, що ще до гри можеш їх обіграти, то будуть проблеми. Тому будемо ретельно готуватись і налаштовуватися на кожну гру.

– Чи всіх вдалося викликати, кого хотіли, чи, можливо, хтось важливий пропустить збір?

– Та ні, всі в строю, всі, як то кажуть, рвуться в бій. Ми розуміємо, що Петро Шотурма не зіграє, але це на весь відбір, це ми розуміємо. І ще раз побажаємо йому швидкого відновлення. Тому готуємось.

Нагадаємо, Шотурма травмувався у півфінальному матчі чемпіонату світу 2024 проти Бразилії (2:3). На початку жовтня він переніс першу частину операції на зв'язках колінного суглоба.