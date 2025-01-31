Україна зіграє з Німеччиною матч відбору на Євро-2026

Сьогодні, 31 січня збірна України зіграє проти Німеччини у межах відбору на Євро-2026 з футзалу.

Гра пройде у місті Геттінген. Старт – 19:30 за київським часом.

Команди підходять до матчу в різному настої. "Синьо-жовті" розпочали відбір двома перемогами: спершу розгромна над Кіпром (7:0), а потім у складному матчі проти Румунії (2:0).

Німці у першому турі ганебно зіграли з румунами (0:6), але потім реабілітувалися на кіпріотах (2:1).

Відбір на Євро-2026 – футзал

3-й тур, 31 січня

Німеччина – Україна

Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканалі Setanta Sports.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної України не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026. Напередодні він був прооперований.